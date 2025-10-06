ASUS JAPANは14インチ広視野角フルHDディスプレイを備えた『ASUS Chromebook CX14』シリーズに、新モデル『CX1405CTA』を追加し、2025年10月3日より発売した。新モデルはインテル® N50プロセッサーと最大8GBのLPDDR5-4800メモリを搭載し、ブラウジングや日常業務を軽快にこなせる性能を持つ。

（関連：【画像】ASUS、和紙テクスチャPCの新モデル『Chromebook CX14（CX1405CTA）』《詳細・デザイン一覧》）

◼︎和紙インスパイアの外装と環境配慮設計

本体の外装は、日本の和紙からインスピレーションを受けた独自の質感を採用。柔らかな風合いを感じさせつつ、再生プラスチックを30％使用することで環境にも配慮している。重量は約1.38kgと軽量で、180°まで開くフラットヒンジを備え、外出先やビジネスシーンでも柔軟に使える設計だ。

画面占有率86％を誇る狭額ベゼル設計により、14インチの大画面ながらコンパクトに利用可能。米国MIL-STD-810H準拠の耐久性テストをクリアし、ASUS独自の品質基準も通過しているため、移動や通勤中でも安心して使える。また、落下・水没・災害・ウイルス感染による故障をカバーする「ASUSのあんしん保証」に対応する。

◼︎Googleサービスとのシームレス連携

ChromebookならではのGoogle Playストアによる豊富なアプリ利用に加え、購入特典として以下が付属し、エンタメからクラウド活用まで快適なデジタルライフをサポートする。

・Google AI Proプラン（GeminiやNotebookLMの新機能＋2TBクラウドストレージを3か月利用可能）・Google Oneクラウドストレージ（100GBを12か月利用可能）・YouTube Premium（3カ月無料、広告なしで利用可能）

◼︎製品概要・製品名：ASUS Chromebook CX14（CX1405CTA）・ディスプレイ：14型 フルHD（16:9）、広視野角、狭額ベゼル（画面占有率86％）・プロセッサー：インテル® N50・メモリ：最大8GB LPDDR5-4800・重量：約1.38kg・ヒンジ：180°開口対応・堅牢性：MIL-STD-810H準拠・保証：ASUSのあんしん保証対応・発売日：2025年10月3日

（文＝リアルサウンドテック編集部）