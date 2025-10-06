16:15　デギンドスECB副総裁、KPMG主催会議出席
17:00　レーンECBチーフエコノミスト、ECB金融政策会議出席
21:15　エスクリバ・スペイン中銀総裁、KPMG主催会議出席

7日
2:00　ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
3:30　ベイリー英中銀総裁、世界投資サミット出席
6:00　シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、米経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

イスラエルとイスラム組織ハマス、パレスチナ自治区ガザでの紛争終結に向け協議
中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（9日に取引再開）

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期となる可能性

※予定は変更されることがあります。