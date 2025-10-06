16:15 デギンドスECB副総裁、KPMG主催会議出席

17:00 レーンECBチーフエコノミスト、ECB金融政策会議出席

21:15 エスクリバ・スペイン中銀総裁、KPMG主催会議出席



7日

2:00 ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席

3:30 ベイリー英中銀総裁、世界投資サミット出席

6:00 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、米経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）



イスラエルとイスラム組織ハマス、パレスチナ自治区ガザでの紛争終結に向け協議

中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（9日に取引再開）



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期となる可能性



※予定は変更されることがあります。

