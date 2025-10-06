テクニカルポイント ユーロドル、中立状態、動き出し待ち
1.1846 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1840 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1764 一目均衡表・基準線
1.1748 21日移動平均
1.1733 一目均衡表・転換線
1.1729 10日移動平均
1.1716 現値
1.1655 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1623 100日移動平均
1.1622 一目均衡表・雲（上限）
1.1612 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1611 一目均衡表・雲（下限）
1.1197 200日移動平均
ユーロドルは１０月に入ってから方向性に乏しい値動きになっている。現時点で、ＲＳＩ（１４日）は４９．１と、中立水準５０付近となっている。１０＋２１日線は１．１７台前半から半ばと現在の水準のやや上方に位置している。ただ、いずれもほぼ水平線となっており、方向性は指し示していない。下方には、一目均衡表の雲が１．１６１０－２０レベルに位置しており、サポート水準になっている。動き出し待ちの状況となっている。
