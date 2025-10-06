テクニカルポイント　ユーロドル、中立状態、動き出し待ち

1.1846　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1840　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1764　一目均衡表・基準線
1.1748　21日移動平均
1.1733　一目均衡表・転換線
1.1729　10日移動平均
1.1716　現値
1.1655　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1623　100日移動平均
1.1622　一目均衡表・雲（上限）
1.1612　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1611　一目均衡表・雲（下限）
1.1197　200日移動平均

　ユーロドルは１０月に入ってから方向性に乏しい値動きになっている。現時点で、ＲＳＩ（１４日）は４９．１と、中立水準５０付近となっている。１０＋２１日線は１．１７台前半から半ばと現在の水準のやや上方に位置している。ただ、いずれもほぼ水平線となっており、方向性は指し示していない。下方には、一目均衡表の雲が１．１６１０－２０レベルに位置しており、サポート水準になっている。動き出し待ちの状況となっている。