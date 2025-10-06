自民党総裁選を受けた円安に、豪ドル円、NZドル円大きく上昇＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは先週末終値の0.6600前後から、やや豪ドル安ドル高で週の取引をスタート。4日の日本の自民党総裁選を受けたドル円の急騰を受けて、ドル高がやや優勢となった。もっとも対円での豪ドル買いもあって0.6610台まで上昇するなど、下げは続かず。総じて円主導の展開で対ドルでの動きは落ち着いていた。

NZドルドルも同様に先週末から少し下げて始まり0.5809を付けた。その後先週末終値の0.5830台を回復、0.5840まで上昇。豪ドルドル同様に対円に比べて動きは落ち着いている。



豪ドル円は先週末の97円35銭から一気に円安が進み、98円台でスタート。ドル円が先々週後半のドル高円安局面で上値を抑えた150円ちょうど手前の売りをこなして上昇する中で、99円35銭と、先週末から約2円の上昇を見せている。その後少し調整売りも98円台推移と豪ドル高得NYナスが継続ｌ

NZドル円は先週末の86円00銭前後から86円台後半スタート。その後もNZドル買い円売りが続き、87円72銭まで上値を伸ばした。その後の調整は87円50銭前後まで。

共にオセアニア通貨というよりも円全面安の流れ。





＊今週の主なオセアニア経済指標

豪州

10/07 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （10月） 前回 -3.1% （前月比）



NZ

10/08 10:00 NZ中銀政策金利 （10月） 予想 2.75% 前回 3.0% （NZ中銀政策金利）



