佐々木希、広々自宅キッチンで“おつまみ”料理披露「可愛すぎる人の生活感好きすぎる」「人類の最高傑作」
お笑いコンビ・アンジャッシュ 渡部建（53）の妻で、俳優の佐々木希（37）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。広々とした自宅キッチンで調理する様子を公開した。
【動画】「可愛すぎる人の生活感好きすぎる」晩酌の“おつまみ”を料理する佐々木希
「子供を寝かしつけた後の大人晩酌タイム」と題した動画で、子どもたちの寝かしつけが終わった午後9時半過ぎから撮影を開始し、料理していく姿をアップ。バーナーを使ってチーズに焼き目をつけるなど、整理整頓されたキッチンで手際よく調理する姿を披露している。
「見て〜」と感激した声で、「にんにくの揚げ蒸し」「きのこソテー」を紹介。フランスのワインを飲みながら、自作のおつまみを堪能。一口食べて「もうすべて夢が詰まってる」と絶賛していた。
この投稿に「なぜあなたはそんなに可愛いんだ」「可愛すぎる人の生活感好きすぎる」「人類の最高傑作」「美しすぎて語彙力なくなりそう」などの声が寄せられている。
