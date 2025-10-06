女優の新木優子（31）が6日、自身のインスタグラムを更新し、大物女優との仏パリでの2ショットを公開した。

今月2、3日の投稿でパリで開催中のファッションウィークを訪れていると明かしていたが、この日は「今回のファッションウィークでは、ありがたいことに中谷美紀さんと撮影やショーの当日にたくさんの時間をご一緒する機会がありました」と女優・中谷美紀と顔を寄せ合うショットを投稿。

「佇まいや、言葉選びが本当に素敵で中谷さんから少しでもたくさんの学びを！とご一緒できる時間はずっとドキドキと心を躍らせていました 俳優としても一人の人間としても学ぶことばかり。とってもとっても光栄でした」と先輩との充実の時間を振り返った。

そして配信ドラマ「SHOGUN 将軍」で数々の賞を受賞した女優のアンナ・サワイとのショットも披露。「ショー会場ではアンナ・サワイさんにお会いすることができました 美しくて、、うっとりしてしまいました。。。とっても素敵な笑顔が印象的で、お会いできて嬉しかったなぁ」とうれしい出会いを報告した。

フォロワーからは「かわいい ドラマで共演してほしいです」「美しいお二人」「なんと推しが2人も写ってる」「お2人揃って女神」などのコメントが届いている。