不二越<6474.T>が後場終盤に急伸。年初来高値を更新している。同社は６日午後３時、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算を発表。経常利益は前年同期比２．７倍の５１億４１００万円となった。６～８月期では同４．８倍と急拡大しており、ポジティブ視した買いが入ったようだ。



第３四半期累計の売上高は同２．９％減の１７４１億９４００万円だった。機械工具事業では中国でのロボット需要の減少が響いた半面、工作機械において操業度が改善し利益を押し上げた。部品事業では一部自動車メーカーの生産回復によりカーハイドロリクスの需要が拡大。構造改革の効果も出た。なお、同社は構造改革費用１２億７２００万円を特別損失に、政策保有株の縮減に伴う投資有価証券売却益１９億３３００万円を特別利益に計上した。第３四半期累計の最終利益は同３１．０％増の３６億４０００万円だった。



出所：MINKABU PRESS