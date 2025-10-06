「一生許さない」櫻坂46・武元唯衣、人気芸人に恨み節　手拍子が終わらずネタがループ

10月3日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、「櫻坂46はもっともっとバラエティで爪痕を残したい！」という目標を掲げ、櫻坂46の井上梨名・大園玲・武元唯衣・山粼天が出演した。

今回櫻坂46の4人は、昨年反響を呼んだ“神経衰ギャグ”に再挑戦し、さらにバラエティ力を磨くことに挑んだ。

“神経衰ギャグ”は、芸人の顔と名前を一致させる神経衰弱風のゲームで、正解すると指名した相手が該当芸人のギャグを全力で披露するというルール。

前回決まった山粼天×オードリー・若林正恭、武元唯衣×平成ノブシコブシ・吉村崇、井上梨名×ハライチ・澤部佑、大園玲×アルコ＆ピースのペアでゲームに挑戦した。

そんななか、山粼×若林ペアが引き当てたピン芸人・マッスルオペラちゃんのカードで指名されたのは、武元×吉村ペア。

武元がオペラを歌いながらマッチョポーズを決めるというネタを披露するも、吉村が「まだいけますね」と手拍子をやめず、何度も繰り返す展開に。

ステージ上で何度も「マッスルオペラちゃんです！」と叫ぶ羽目になった武元は、ネタ終了後「一生許さない」と恨み節を吐き、笑いを誘っていた。