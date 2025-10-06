東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、ダイセキＳ、ヤスハラケミがS高 東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、ダイセキＳ、ヤスハラケミがS高

6日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1072、値下がり銘柄数376と、値上がりが優勢だった。



個別ではダイセキ環境ソリューション<1712>、ヤスハラケミカル<4957>、木村化工機<6378>、岡野バルブ製造<6492>、助川電気工業<7711>がストップ高。ジェイテックコーポレーション<3446>、アズジェント<4288>、日本アビオニクス<6946>は一時ストップ高と値を飛ばした。カネコ種苗<1376>、明豊ファシリティワークス<1717>、巴コーポレーション<1921>、テクノ菱和<1965>、暁飯島工業<1997>など52銘柄は年初来高値を更新。名村造船所<7014>、菱友システムズ<4685>、石川製作所<6208>、アズパートナーズ<160A>、寺崎電気産業<6637>は値上がり率上位に買われた。



一方、大和自動車交通<9082>がストップ安。さいか屋<8254>は一時ストップ安と急落した。福留ハム<2291>、ひらまつ<2764>、ＵＮＩＣＯＮホールディングス<407A>は年初来安値を更新。ＩＫホールディングス<2722>、ネポン<7985>、ウエストホールディングス<1407>、バイク王＆カンパニー<3377>、トップカルチャー<7640>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

