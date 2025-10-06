ETF売買代金ランキング＝6日大引け
6日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 345021 95.2 39780
２. <1357> 日経Ｄインバ 55506 77.4 6676
３. <1360> 日経ベア２ 30627 92.1 163.9
４. <1321> 野村日経平均 26582 82.0 49820
５. <1458> 楽天Ｗブル 21016 40.7 47210
６. <1579> 日経ブル２ 19700 85.0 427.9
７. <1540> 純金信託 14017 22.5 18400
８. <1306> 野村東証指数 10203 127.1 3385.0
９. <1459> 楽天Ｗベア 10071 113.8 269
10. <1329> ｉＳ日経 6179 241.0 4991
11. <1568> ＴＰＸブル 5580 92.2 646.6
12. <2644> ＧＸ半導日株 5410 32.2 2432
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 5403 131.5 61150
14. <1545> 野村ナスＨ無 5399 -2.0 37720
15. <1330> 上場日経平均 5288 257.3 49800
16. <1320> ｉＦ日経年１ 4644 132.5 49650
17. <1615> 野村東証銀行 4141 227.1 458.4
18. <2036> 金先物Ｗブル 3073 16.8 145550
19. <1326> ＳＰＤＲ 2834 133.4 54290
20. <1571> 日経インバ 2612 165.4 442
21. <1346> ＭＸ２２５ 2460 410.4 49810
22. <1358> 上場日経２倍 2366 87.2 74880
23. <1328> 野村金連動 2320 10.0 14095
24. <314A> ｉＳゴールド 2081 45.0 280.0
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2047 33.5 2107.5
26. <1489> 日経高配５０ 2038 30.1 2555
27. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2018 24.6 3416.0
28. <1475> ｉＳＴＰＸ 1985 221.2 333.7
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1958 72.7 2246
30. <1542> 純銀信託 1702 -8.5 22070
31. <1541> 純プラ信託 1429 6.2 7900
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1422 66.1 168
33. <1655> ｉＳ米国株 1316 85.9 729.3
34. <1308> 上場東証指数 1301 29.8 3340
35. <2521> 上場ＳＰヘ有 1210 4072.4 1967
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1103 104.6 29060
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1076 189.2 49870
38. <1356> ＴＰＸベア２ 1052 136.9 194.9
39. <1348> ＭＸトピクス 1015 312.6 3369.0
40. <1580> 日経ベア 990 59.7 1176.5
41. <2865> ＧＸＮカバコ 908 434.1 1130
42. <1397> ＳＭＤ２２５ 893 4365.0 48860
43. <2624> ｉＦ日経年４ 853 648.2 4857
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 842 -16.9 58680
45. <2244> ＧＸＵテック 783 9.1 2911
46. <2516> 東証グロース 711 -9.7 598.0
47. <200A> 野村日半導 686 28.0 2196
48. <1671> ＷＴＩ原油 680 -13.2 2988
49. <1398> ＳＭＤリート 655 52.3 1990.5
50. <2092> 農中仏債７Ｈ 602 -100.0 4774
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
