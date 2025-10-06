　6日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　345021　　　95.2　　　 39780
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 55506　　　77.4　　　　6676
３. <1360> 日経ベア２　　　 30627　　　92.1　　　 163.9
４. <1321> 野村日経平均　　 26582　　　82.0　　　 49820
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 21016　　　40.7　　　 47210
６. <1579> 日経ブル２　　　 19700　　　85.0　　　 427.9
７. <1540> 純金信託　　　　 14017　　　22.5　　　 18400
８. <1306> 野村東証指数　　 10203　　 127.1　　　3385.0
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　 10071　　 113.8　　　　 269
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　6179　　 241.0　　　　4991
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　5580　　　92.2　　　 646.6
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　5410　　　32.2　　　　2432
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　5403　　 131.5　　　 61150
14. <1545> 野村ナスＨ無　　　5399　　　-2.0　　　 37720
15. <1330> 上場日経平均　　　5288　　 257.3　　　 49800
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　4644　　 132.5　　　 49650
17. <1615> 野村東証銀行　　　4141　　 227.1　　　 458.4
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　3073　　　16.8　　　145550
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2834　　 133.4　　　 54290
20. <1571> 日経インバ　　　　2612　　 165.4　　　　 442
21. <1346> ＭＸ２２５　　　　2460　　 410.4　　　 49810
22. <1358> 上場日経２倍　　　2366　　　87.2　　　 74880
23. <1328> 野村金連動　　　　2320　　　10.0　　　 14095
24. <314A> ｉＳゴールド　　　2081　　　45.0　　　 280.0
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2047　　　33.5　　　2107.5
26. <1489> 日経高配５０　　　2038　　　30.1　　　　2555
27. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　2018　　　24.6　　　3416.0
28. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1985　　 221.2　　　 333.7
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1958　　　72.7　　　　2246
30. <1542> 純銀信託　　　　　1702　　　-8.5　　　 22070
31. <1541> 純プラ信託　　　　1429　　　 6.2　　　　7900
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1422　　　66.1　　　　 168
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　1316　　　85.9　　　 729.3
34. <1308> 上場東証指数　　　1301　　　29.8　　　　3340
35. <2521> 上場ＳＰヘ有　　　1210　　4072.4　　　　1967
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1103　　 104.6　　　 29060
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1076　　 189.2　　　 49870
38. <1356> ＴＰＸベア２　　　1052　　 136.9　　　 194.9
39. <1348> ＭＸトピクス　　　1015　　 312.6　　　3369.0
40. <1580> 日経ベア　　　　　 990　　　59.7　　　1176.5
41. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 908　　 434.1　　　　1130
42. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 893　　4365.0　　　 48860
43. <2624> ｉＦ日経年４　　　 853　　 648.2　　　　4857
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 842　　 -16.9　　　 58680
45. <2244> ＧＸＵテック　　　 783　　　 9.1　　　　2911
46. <2516> 東証グロース　　　 711　　　-9.7　　　 598.0
47. <200A> 野村日半導　　　　 686　　　28.0　　　　2196
48. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 680　　 -13.2　　　　2988
49. <1398> ＳＭＤリート　　　 655　　　52.3　　　1990.5
50. <2092> 農中仏債７Ｈ　　　 602　　-100.0　　　　4774
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


