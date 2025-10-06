日経平均6日大引け＝3日続伸、2175円高の4万7944円 日経平均6日大引け＝3日続伸、2175円高の4万7944円

6日の日経平均株価は前週末比2175.26円（4.75％）高の4万7944.76円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1465、値下がりは119、変わらずは29と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を592.60円押し上げ。次いで東エレク <8035>が210.10円、ファストリ <9983>が181.82円、ＳＢＧ <9984>が165.66円、ソニーＧ <6758>が48.15円と続いた。



マイナス寄与度は2.69円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、良品計画 <7453>が0.98円、しずおかＦＧ <5831>が0.96円、横浜ＦＧ <7186>が0.62円、ＪＡＬ <9201>が0.47円と並んだ。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は空運業、銀行業の2業種のみ。値上がり率1位は電気機器で、以下、機械、不動産業、精密機器、輸送用機器、建設業と続いた。



株探ニュース

