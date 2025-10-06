東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、アストロＨＤ、ハートシードがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、アストロＨＤ、ハートシードがS高

6日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数389、値下がり銘柄数184と、値上がりが優勢だった。



個別ではアストロスケールホールディングス<186A>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、モブキャストホールディングス<3664>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>など8銘柄がストップ高。Ｆｕｓｉｃ<5256>、ＡＣＳＬ<6232>は一時ストップ高と値を飛ばした。光フードサービス<138A>、Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、セキュアヴェイル<3042>、エクサウィザーズ<4259>など13銘柄は年初来高値を更新。ビーマップ<4316>、ＱＰＳ研究所<5595>、シーユーシー<9158>、ブルーイノベーション<5597>、サイバーセキュリティクラウド<4493>は値上がり率上位に買われた。



一方、インテグループ<192A>、ＲＯＸＸ<241A>、ユナイテッド<2497>、海帆<3133>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>など9銘柄が年初来安値を更新。Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、アディッシュ<7093>、ワンダープラネット<4199>、ＡＳＪ<2351>、キッズスター<248A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

