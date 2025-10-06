TOMORROW X TOGETHER¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ä¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ê¤ÉÇË²õÎÏÈ´·²¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öºá¤ÊÃË¤À¤è¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¾Â¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤Îµ´¡×¤ÎÀ¼
TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¤ÎYEONJUN¡Ê¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ËÌÊÆ¥Ä¥¢ーÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②TXT¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ÎÇË²õÎÏÈ´·²¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È③¥Ë¥åー¥¢ー¥¯¸ø±é¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤TXT¥è¥ó¥¸¥å¥ó
TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢9·î9Æü¤è¤ê7ÅÔ»Ô9¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä¡Ù¤ò³«ºÅ¡£10·î1Æü¡¢2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¢ー¥¯¸ø±é¤ÇËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¦Æü¤Þ¤Ç¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ¬¤Ë¥Ð¥ó¥À¥Ê¤ò´¬¤¡¢¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¡Ê1～3ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢Çò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Óー¥Á¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4¡¢5¡¢7¡¢8¡¢16ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É20Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê19ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡£°ì½ï¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢20ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¸åÊý¤Ç¥Ôー¥¹¤¹¤ëBEOMGYU¡Ê¥Ü¥à¥®¥å¡Ë¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TXT¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÎÇú¥¤¥±¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¤Þ¤¿¡¢¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤ÈMIU MIU¡Ê¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¡Ë¤òÅ»¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î6Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½àÈ÷ËüÃ¼¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TXT¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È²Ä°¦¤¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ°ìÀ¸¾Â¡×¡Ö¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¥Ð¥ó¥À¥Ê¤Û¤ó¤È¤ËÂç¹¥¤¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¶¸¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Öºá¤ÊÃË¤À¤è¡×¡ÖÂÎºî¤ê¤ËËÜµ¤¤À¡×¡Ö¸ªÇØÃæ¹øµÓ¶ÚÆùÁ´¤Æ¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¶ÚÆùÈþ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¾Â¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤Îµ´¡×¡Ö¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Î¥ê¥à¥ì¥¹¤ÎÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ömiumiu¤Î¥è¥ó¥¸¥å¥ó³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£