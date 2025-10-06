10月5日、バラエティ番組『ザ! 鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）は、5人組アイドルグループ「Aぇ！ group」の草間リチャード敬太容疑者が逮捕されたことを受けて、番組内容を変更して放送された。

草間容疑者は、「DASH島」や「0円食堂」など人気企画に出演していただけに、今回の逮捕劇は波紋を広げている。

「草間さんは4日午前5時半ごろ、東京・新宿二丁目で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されました。所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTは逮捕の事実を認め、草間さんの活動休止を発表。5日の『鉄腕DASH』は、草間さんが出演した『巨大食堂』を放送予定でしたが、急きょ『グリル厄介 最恐ハチスペシャル』に変更になりました」（スポーツ紙記者）

人気番組の出演者が逮捕された混乱は冷めやらないが、Xでは

《リーダーと松岡さんが泣いてるよ》

《鉄腕！DASHで松岡くんが短冊に「あんまり嫌なことが起きませんように…」って願いは届かなかったね…》

《城島くんも松岡くんも災難続きで可愛そう 鉄腕DASHのお蔵入り動画がまた増えてしまう》

など、番組のメイン出演者で、元「TOKIO」の城島茂と松岡昌宏に同情する声があがっている。とくに、松岡の最近の動向に注目が集まったようだ。

「9月28日の放送回で、松岡さんとSixTONESの森本慎太郎さんが『DASH村』の米作りで稲を荒らすイノシシ対策を施す様子が放送されました。

田んぼの近くにロープを張っていたのですが、松岡さんが七夕の短冊に見立てて『あんまりイヤなことがありませんように……』という願い事を紙に書いて飾っていたのです。

この放送から1週間後、草間さんが逮捕されたので、この願掛けを想起した人もいたのでしょう」（芸能記者）

TOKIOでは、6月に国分太一がコンプライアンス上の問題が複数あったとして、『鉄腕DASH』を降板になり、その後グループも解散になった。国分の不祥事の際、松岡は対応に奔走した。

「TOKIOの解散が発表されたばかりの6月27日、松岡さんは主演舞台のリハーサル後、報道陣の取材にひとりで対応しました。どんな質問にもはっきりと答える松岡さんの姿勢を称賛する声があがる一方、心境を気遣う向きも多かったです。

国分さんの問題から4カ月後、またしても『鉄腕DASH』のメンバーの問題が取りざたされたことで、松岡さんが心配になった人もいたのでしょう」（同）

松岡が番組内で掲げた「イヤなことがありませんように」という願い事は、過去にも願掛けしたことがあったという。

「2019年1月の『嵐にしやがれ 元日スペシャル』（日本テレビ系）に出演したときのことです。松岡さんは大野智さんとロケをした際、絵馬のように願い事ができる『願掛け石』に『あんまりイヤなことがおきませんように！』と書いていました。

2018年に山口達也さんの不祥事があったため、この願いを記したのかもしれません。ただ、願掛けから2年後の2021年には長瀬智也さんが退所し、TOKIOは社内独立するなど混乱が続きました。

今回の件で、メンバーや番組を思いながらも報われない松岡さんの “苦労人” ぶりが際立って見えたのかもしれません」（同）

6日時点で、草間容疑者が今後も『鉄腕DASH』に出演し続けるかは不明だ。松岡の “願望” が成就する日は来るか。