なにわ男子の道枝駿佑が、10月5日（現地時間）にパリのアラブ世界研究所にて開催されたMaison Valentino（メゾン ヴァレンティノ）の2026年春夏コレクションのショーに出席。新たな髪色にチェンジし、王子様のような装いで世界の視線を集めている。

【写真】“リアル王子様”な道枝駿佑【動画】ショー会場での姿（3本）／TXTスビンらとの2ショット（3本）／空港ファッション／3月のショーでの黒髪王子ショット（3本）

■道枝、髪色を出すために「ブリーチを3回したんです」と明かした

道枝は、先日までの黒髪から一転、プラチナブロンドにチェンジしてパリに登場。ショー会場では、髪色が映える黒のセットアップスタイルを披露。ウエストには赤いサッシュを巻き、襟元には金の縁取り、袖には華やかな刺繍があしらわれ、クラシカルで気品のある“王子様ルック”を完成させた。

『Harper’s BAZAAR HK』は、道枝の凛とした立ち姿が印象的な3枚のショットを公開。

『VOGUE JAPAN』は、後ろ姿から振り返る全身ショットで始まる動画を披露し、そのスタイルの美しさを引き立てた。

『ELLE JAPAN』のインタビューでは、髪色を出すために「ブリーチを3回したんです」と明かした道枝。

『SPUR』のインタビューではTMIとして「朝のパリを散歩して、エッグベネディクトを食べた」と語っている。

■道枝駿佑、TXTスビンや、BUSのピームワス、Jeff Saturとの2ショットも

会場では、豪華ゲストたちとも積極的に交流。『SPUR』のSNSでは、TXTのスビンとの2ショット撮影の様子や、笑顔で挨拶を交わす動画が公開された。そのほか、会場にはIVE（アイヴ）のREI（レイ）とLIZ（リズ）の姿も。

また『FASHIONSNAP』は、道枝とタイの人気ボーイズグループBUS because of you i shineのピームワスとの2ショット撮影の様子を公開。もうひとつの動画では、タイのシンガーソングライターJeff Satur（ジェフ・サター）、タイの俳優Freen Sarocha（フリーン・サローチャ）らとの2ショットも捉えている。

SNSでは、「日本の宝！！」「プラチナブロンドと衣装が王子様すぎる」「リアル王子様」「驚異の美ビジュ」「とんでもなく王子様なのに喋り出すとふにゃふにゃでかわいい」「みっちー、スビンと並ぶくらい背が高いんだ！」「世界のイケメンたちとの2ショットも嬉しい」と絶賛のコメントが寄せられている。

■空港ファッションも話題に！ヴァレンティノ最新アイテムをさらりと着こなす道枝駿佑

■写真：3月のショーには、黒髪王子様ルックで登場した道枝