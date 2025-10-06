ジェシー「僕と変わらない」バレー女子選手の身長に驚く…視聴者は “武井咲” 似のアスリートに感嘆「ホントにキレイ！」

10月5日、SixTONESの冠バラエティ『Golden SixTONES』（日本テレビ系）で、番組初の2時間スペシャルが放送された。

ゲストは高畑充希、宮崎あおいなど豪華メンバー。そのトップバッターとして登場したのは、バレーボール女子日本代表の3選手だった。

8月から9月にかけておこなわれた「世界バレー」では、15年ぶりのメダル獲得とはならなかったものの、4位と大健闘をみせた女子日本代表。その代表チームから、山田二千華、佐藤淑乃、岩澤実育の3人が出演した。

番組冒頭で「（身長が）僕と変わらないですよ！」と驚いたのがジェシー。ミドルブロッカーで、長身を生かしたブロックを武器とする山田二千華の身長は184cmだ。ジェシーと山田が並ぶと、田中樹は「ジェシーがデカく見えないもんな」とビックリ。ジェシーの身長は山田と同じ184cmで、ほかのストーンズメンバーは、すべて170cm台。佐藤淑乃は178cmで、ジェシー以外のメンバーよりも高身長だ。

3選手がストーンズとおこなったのは、動体視力が試されるゲーム。この企画のために特訓をおこなったというのが、リベロの岩澤実育。走る電車を見て、動体視力を鍛えてきたというが、「見えましたか？」と聞かれると「なんにも見えなかった」とボケてみせ、スタジオは爆笑となった。

現役アスリートだけに、さぞかし高い動体視力かと思いきや、ゲームではストーンズと変わらぬ実力が明らかに。「ちょっと難しかった」という佐藤に、田中樹が「ちょっとどころか、試合とは打って変わって、何も見えてなかった」とツッコむほどだった。

Xでは、

《バレーの選手って本当に大きいんだ！ジェシーと同じってすごい！かっこいい！》

《女子バレーの選手 背が高くてスタイル抜群 ジェシーちゃんと同じ身長なんてすごいな》

と驚く声が多数。なかでも目立ったのは

《佐藤選手かわいい。バレー選手のこういう姿見れないからいいよね》

《佐藤淑乃さんホントにキレイ…スパイクのフォームもキレイだし》

など、佐藤選手についての声だ。

「佐藤選手は2001年生まれの23歳。筑波大学在学中の2022年に日本代表入り。次世代のエースとして期待されています。その実力に加え、モデル並みのルックスで人気は高く、Instagramのフォロワーは22万人です。女優の武井咲さんに似ていると話題になったこともありました」（スポーツ紙記者）

10月10日に開幕するバレーボールの女子SVリーグ。ますます注目度が高まりそうだ。