ＣＳ－Ｃ、非開示だった前期経常は赤字拡大へ

ＣＳ－Ｃ <9258> [東証Ｇ] が10月6日大引け後(15:30)に非開示だった業績見通しを発表。25年9月期の業績予想は連結経常損益が8400万円の赤字(前の期非連結は300万円の赤字)に赤字幅が拡大する見通しと発表した。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025年４月１日付で株式会社プレディアを子会社化いたしました。これに伴い、同社を取得するにあたり支出したアドバイザリー費用等（27百万円）及びのれん償却額（９百万円）を連結損益計算書上、販売費及び一般管理費に計上しております。なお、上記の連結業績予想は、連結対象となる株式会社ＣＳ－Ｒの2024年10月から2025年９月までの12か月分の業績予想と、株式会社プレディアの2025年４月から2025年９月までの６か月分の業績予想を織り込んだ数値であります。また、今後は連結業績予想のみの開示を予定しております。※上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

