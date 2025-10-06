ETF売買動向＝6日大引け、全銘柄の合計売買代金6494億円 ETF売買動向＝6日大引け、全銘柄の合計売買代金6494億円

6日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比84.5％増の6494億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同92.9％増の5426億円だった。



個別ではグローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> 、ｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> など156銘柄が新高値。日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> など20銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> が5.79％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が4.60％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が4.54％高、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> が4.40％高、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> が4.16％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳカーボン・エフィシェント <2560> は16.92％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> は10.87％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は6.57％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2175円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3450億2100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1276億4300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が555億600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が306億2700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が265億8200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が210億1600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が197億円の売買代金となった。



株探ニュース

