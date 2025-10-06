斉藤壮馬＆石川界人、“声”だけで自由に語り合う生放送 TOKYO MX開局30周年特番『見えないテレビ』出演決定
声優の斉藤壮馬と石川界人が出演するTOKYO MX開局30周年特番『見えないテレビ』が11月1日（土曜 後7：00〜8：00）に放送される。
【動画】結婚指輪チラリ！内田真礼へのプロポーズの言葉を明かした石川界人
本番組は、大人気声優が、アニメのこと、仕事のこと、趣味のこと…など、自由に生放送で語るトーク番組で、2023年から特別番組やイベントで3回にわたり放送・開催されてきた。他のトーク番組と違うのは、“声”だけで展開するという点。画面では、ひたすら東京の夜景が届けられる。
4回目となる今回の特番には、視聴者アンケートでリクエストの多かった斉藤と石川が登場する。番組では、これまでTOKYO MXで放送されたアニメの思い出トークのほか、視聴者からのXへの投稿もリアルタイムで取り上げ、視聴者とともに開局30周年を祝う。
