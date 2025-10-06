2025年10月10日に、レコードメーカー9社共催で演歌・歌謡曲系アーティストのライブ映像やミュージックビデオなどを一気にプレミア公開する＜秋の演歌祭り2025 Supported by YouTube＞の開催が決定した。

正月に続く2回目の開催となる今回は、前回までの収録コンテンツ公開に、新たにライブ配信も加わりメーカーの垣根を越えたトークが繰り広げられる。演歌・歌謡界を彩る実力派からこれからの演歌・歌謡界を背負って立つ若手アーティストら総勢53組が参加となる。

全演目は、YouTube Japan公式チャンネルの＜秋の演歌祭り2025 Supported by YouTube＞再生リストおよび各参加レコードメーカーのチャンネルやアーティストの公式チャンネルでも視聴できる。各アーティストの動画にはリダイレクトがかかっているため、タイムテーブルにあわせて自動的に次の動画が再生されるようになっている。イベントに向けて、観たいアーティストのチャンネル登録やプレミア公開のリマインダー設定も忘れずにチェックしていただきたい。