＜秋の演歌祭り2025 Supported by YouTube＞、開催決定。8時間・53組のアーティストのライブ映像やMVを一挙に公開
2025年10月10日に、レコードメーカー9社共催で演歌・歌謡曲系アーティストのライブ映像やミュージックビデオなどを一気にプレミア公開する＜秋の演歌祭り2025 Supported by YouTube＞の開催が決定した。
正月に続く2回目の開催となる今回は、前回までの収録コンテンツ公開に、新たにライブ配信も加わりメーカーの垣根を越えたトークが繰り広げられる。演歌・歌謡界を彩る実力派からこれからの演歌・歌謡界を背負って立つ若手アーティストら総勢53組が参加となる。
全演目は、YouTube Japan公式チャンネルの＜秋の演歌祭り2025 Supported by YouTube＞再生リストおよび各参加レコードメーカーのチャンネルやアーティストの公式チャンネルでも視聴できる。各アーティストの動画にはリダイレクトがかかっているため、タイムテーブルにあわせて自動的に次の動画が再生されるようになっている。イベントに向けて、観たいアーティストのチャンネル登録やプレミア公開のリマインダー設定も忘れずにチェックしていただきたい。
◾️＜秋の演歌祭り2025 Supported by YouTube＞
開催日：2025年10月10日（金）
※2025年10月24日（金）までアーカイブでご覧いただけます
◆実施チャンネル：
・秋の演歌祭り2025 Supported by YouTube再生リスト
（YouTube Japan 公式チャンネル内 https://youtube.com/playlist?list=PLQntWbrycbJc2WbqnuIvCgSID077VKMMx ）
＿各レコードメーカー公式チャンネル・アーティストの公式YouTubeチャンネル
◆アーティストラインナップ（五十音順）
蒼彦太 / 青山 新 / 朝花美穂 / 一条貫太 / 岩佐美咲 / 梅谷心愛 / 大江 裕 / 岡本幸太 / 門松みゆき / 川野夏美 / 木村徹二 / こおり健太 / 小山雄大 / 里野鈴妹 / 真田ナオキ / 椎名佐千子 / 塩乃華織 / SHOW-WA & MATSURI / 須賀亮雄 / 瀬口侑希 / 田川寿美 / 竹川美子 / 竹島 宏 / 辰巳ゆうと / 田中あいみ / 谷龍介 / 津吹みゆ / 寺本圭佑 / 徳永ゆうき / 中西りえ / 中村唯人 / 新浜レオン / パク・ジュニョン / はやぶさ / 羽山みずき / 原田波人 / 平松賢人/風輪 / 藤井香愛 / 二見颯一 / 松尾雄史 / 松阪ゆうき / 松原健之 / 舞乃空 / 水城なつみ / 三山ひろし / 望月琉叶 / 谷島明世 / 山内惠介 / 山西アカリ / 吉永加世子 / 彩青
◆参加メーカー（五十音順）
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ / キングレコード / テイチクエンタテインメント / 徳間ジャパンコミュニケーションズ / 日本クラウン / 日本コロムビア / B ZONE / ビクターエンタテインメント / ユニバーサルミュージック