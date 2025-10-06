日本ハム・清宮幸太郎内野手が６日、エスコンフィールドでレギュラーシーズン総括の取材に応じ、来季続投が５日に発表された新庄剛志監督への思いを語った。

２２年の就任から４年間は、２年連続最下位から２年連続の２位。たびたびイジられるなど、目をかけられてきたまな弟子は「僕だけじゃなく、本当にたくさんの経験をさせてもらってここまで来ている」と振り返り「早く優勝しろよって思ってると思う。ボスが僕たちを見限らないうちに早く優勝したい」と意気込みを新たにした。

９月６日のオリックス戦では自身の走塁ミスもあって痛恨の黒星。翌日に新庄監督から「『おまえがこういうことをやっちゃダメだろう』って言われました」と指摘されたという。それは「やっぱりそういうプレーの部分、当たり前のことをちゃんとやるところをこれからも続けていければ」と、チームを引っ張る立場としての自覚を求められたと受け止めている。

チームは１１日からオリックスとのＣＳファーストステージを本拠地で戦う。「短期決戦で一瞬のスキとかミスとか、そういうところで相手に流れがいってしまうところはかなりある。一戦必勝でやっていくしかない」と表情を引き締めた。