プレーオフ初登板を果たした大谷翔平＝４日/Emilee Chinn/Getty Images

（ＣＮＮ）打者は打席で調子が悪い日には何とか立ち直ろうと、顔に水をかけたり、祈りをささげたり、さまざまな努力をする。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（３１）は、プレーオフ初登板となった４日の試合で、もっと単純な解決策を見つけた。三振を九つ奪えばいい。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、ナ・リーグの地区シリーズ第１戦でフィラデルフィア・フィリーズを相手にした大谷の「二刀流」ぶりについて、「このレベルでは本当に前例がない」と称賛。一つの試合に２人の人間がいるかのようだと振り返った。

ロバーツ監督は「今夜の打席と攻撃面での苦戦ぶりをみれば、それを切り離してただ投手としてプレーし、試合の流れを保ってくれたことがわかる」「我々は歴史の目撃者であり続けるしかない」と語った。

大谷の９奪三振は、ドジャース投手のポストシーズン初登板としては歴代３位だった。

大谷は６回を投げて８９球。２回に３失点を喫したものの立ち直り、トレイ・ターナーやカイル・シュワーバー、ブライス・ハーパーといったフィリーズの主力打者も抑えた。ドジャースは５―３で勝利し、大谷が勝ち投手となった。

大谷の投手としての活躍は打撃面では不調だったことを考えるとさらに印象的だった。大谷はこれまでもフィラデルフィアでは打撃が振るわず、今回も４打数無安打、４三振に終わった。

それでも、大谷は打席に立つだけで歴史を作った。メジャーリーグ史上初めて、同一ポストシーズンで１人の選手が投手として、かつ投手以外としても先発した。

さらに、打順が８番より上位で先発した投手としては史上２人目。１人目は１９１８年のワールドシリーズ第４戦でボストン・レッドソックスの６番に入ったベーブ・ルースだった。