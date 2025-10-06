試合前から日米で注目

米大リーグはポストシーズンが進行中。ドジャースは4日（日本時間5日）に地区シリーズ第1戦でフィリーズに5-3で勝利した。先発した大谷翔平投手の好投も注目を浴びたが、ユニホームを着てすらいない試合前から視線が集中。日米で話題になっている。

敵地フィラデルフィアの球場に入った大谷。その装いはシックで爽やかだった。

公式アンバサダーを務める「ビーツ（BEATS）」のヘッドフォンを首につけ、黒のシャツとブラウンのアウターをまとった。こちらはブランドのグローバルアンバサダーを務める「ボス（BOSS）」のものとみられる。

さらにスニーカーも契約を結ぶニューバランスのもの。上から下までスポンサーで固めたが、オシャレに決めて笑顔で球場入りした。

MLB公式Xが実際の写真を投稿すると、日米で話題に。日本ファンは「ヘッドホンも含めて全身コーデがシックで素敵 大谷さん歩く広告塔だもんなー」「靴と色合わせてる」「何着ても似合うのズルいって」「この男、カッコよすぎます笑」などとコメントしていた。

大谷はドジャースと10年7億ドルで契約しているが、その“副収入”もたびたび話題に。今年5月、米経済紙「フォーブス」が世界アスリート長者番付を発表した際に、大谷は1億50万ドルをスポンサー契約、出演料、記念品やライセンス料による副収入として得たと報じていた。

レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦でも、球団が公式SNSで大谷の爽やかなファッションを写真で伝え、ファンの間で話題に。支える企業にとっても魅力は絶大。今後も大谷の球場入りに視線が集まるはずだ。



（THE ANSWER編集部）