秋元康氏が総合プロデュースする女性１７人組グループ「Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅ（レインツリー）」の橋本真希、仲俣美希、佐藤莉華が６日、東京・渋谷文化総合センター大和田で行われた令和７年全国地域安全運動渋谷区民のつどいに出席した。

警察官の制服に身を包んだ３人は、第２部の特殊詐欺撲滅談話に参加。特殊詐欺に関連するＶＴＲを見るはずが、約５分間にわたって映像が流れないハプニングが起こった。東京都出身の仲俣は、機転を利かせて、会場に集まった観客にマイクを通して話しかけた。「今日、私たち３人で出演していますが、１７人組のガールズグループです。ちょっとでも気になったら、ライブとか来ていただけるとうれしいです」。「マネジャーさんに『盛り上げて』って言われたんですが、どうしたら盛り上がりますか？まず、物理的に拍手しましょうか」と語りかけ、客席から大きな拍手が起こった。

同席した警視庁渋谷警察署の高橋雅代署長からも「仕切っていただいて、ありがとうございました」と感謝された仲俣。イベント後には対応力を報道陣から称賛されると、「是非、どこにでも呼んでください」と笑顔で呼びかけた。

警視庁特殊詐欺担当者から特殊詐欺の被害総額が１８９億円以上だと教わった。佐藤は「１９０億円って想像もつかないくらいの金額。一件あたりも１６００万で、恐ろしい。自分の家族の身に起こったら、人生どうしようかと思いました」と話した。