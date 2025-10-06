米バンドのイン・シンクが、ジャスティン・ティンバーレイクを除いたメンバーで、30周年を記念した再結成ツアーを検討中だと報じられている。ランス・バス、ジョーイ・ファトゥーン、JC・シャゼイ、クリス・カークパトリックらが、4人組としてのツアーに向けた話し合いを行っているという。



【写真】メインボーカル抜きでも再結成ツアーに勝算あり！なイン・シンク

ある関係者はTMZにこう話す。「ジャスティンが参加していなくても、再結成への望む声があって、ファンが待ち望んでいることを分かっているんです」



90年代後半から2000年にかけて絶大な人気を誇り、2002年のツアーを最後に解散したイン・シンク、ジャスティンはその後、ソロアーティストとして大成功を収めている。



複数の関係者はAEGやライブ・ネイションらプロモーターが、2026年のコンサート実現に向けてアプローチしてきていると話している。



ジャスティンは最近、ライム病を患っていることを公表しているが、プロモーターらは、同グループはジャスティン抜きでもアリーナを埋める人気があると見込んでおり、ジャスティンが参加する気になった際にはさらに大規模なコンサートを行うことも視野に入れていると報じられている。



イン・シンクは2023年、ジャスティンが声優を務めるアニメ映画『トロールズ バンド・トゥゲザー』の挿入歌『ベター・プレイス』で20年ぶりに再結成を果たしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）