城咲仁の妻・加島ちかえ、ふっくらお腹で“お気に入り”のマタニティコーデ披露「まじ可愛いです！素敵なママになりますね！」「だいぶお腹目立ってきたね〜」
元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）の妻で第1子妊娠中のタレント・加島ちかえ（36）が3日、自身のインスタグラムを更新。“お気に入り”というマタニティコーデを紹介した。
【写真】「まじ可愛いです！素敵なママになりますね！」“お気に入り”のマタニティコーデを披露した加島ちかえ
加島は「収録で珍しくかわいい髪型してもらったー 放送が楽しみだな♪」と書き出し、続けて「マタニティで 日々どんどんサイズが変わるからほとんど私服にこだわっていないけれどこのワンピースはポッコリお腹でも可愛く楽に着られるからめちゃお気に入り」と紹介し、ワンピースを身にまといお腹に手を当てる自身のショットを複数枚アップした。
この投稿にファンからは「ちかちゃんだいぶんお腹目立ってきたね〜」「可愛い 似合ってる〜」「仁さん、ちかえさんに、ますますデレデレですね」「マタニティ姿なちかちゃんも可愛い」「早いですねー 男の子かな〜」「ちかえさん、まじ可愛いです！素敵なママになりますね！」などのコメントが寄せられている。
城咲と加島は2021年に結婚。今年9月に双方のインスタを通じて、加島が第1子を妊娠したことを発表していた。
