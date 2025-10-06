【ミルウォーキー（米ウィスコンシン州）＝平沢祐】米大リーグの地区シリーズ（５回戦制）は６日、ナ・リーグの第２戦が行われる。

第１戦でブルワーズ（中地区１位）に敗れた鈴木と今永が所属するカブス（中２位）は、第２戦に今永が先発する。フィリーズ（東１位）に逆転勝ちで先勝した大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西１位）は２連勝を狙う。

５日はア・リーグの第２戦が行われ、ブルージェイズ（東１位）が１３―７でヤンキース（東２位）との打撃戦を制し、２連勝で突破に王手をかけた。マリナーズ（西１位）は３―２でタイガース（中２位）に競り勝ち、１勝１敗となった。

つなぎの意識が高く、積極的な走塁も見せるブルワーズに対し、カブスは第１戦で序盤に大量失点した。５日の記者会見に臨んだ今永は「今までやってきた準備を丁寧にして、それを試合で実行するだけ」と表情を引き締め、「今この場所にいる時点で自信を持っていいし、胸を張っていい」と力を込める。負ければ崖っぷちに追い込まれる一戦となるが、レギュラーシーズンでメジャー最高勝率を記録した強敵相手にもひるむことなく、マウンドで力を示すつもりだ。