【北海道移転後初ノーノ―！】古川裕大選手、現役生活お疲れ様でした！
鎌ヶ谷でスタメン出場していた際の1枚。懐かしいスタメン。
プロ野球の第1次戦力外通告期間が9月29日に始まり、北海道日本ハムファイターズは古川裕大捕手（27）と来季の契約を結ばないと発表した。
第1次戦力外通告期間は、2軍公式戦終了翌日から始まり、クライマックス・シリーズ（CS）開幕前日の10月10日まで（昨年からCSファーストステージ敗退の2球団に限り、最後の試合の翌日まで同期間が延長された。遠征で移動を伴う場合は翌々日まで）となっている。古川選手は現役引退を表明している。
福岡県出身の古川選手は久留米商、上武大を経て、20年ドラフト3位指名でファイターズに入団。22年に一軍デビューして36試合に出場し22安打をマーク。本人も一番の思い出と語っているが、ファンの記憶にも強く残っているのが22年8月27日のソフトバンク戦。捕手で先発出場し、チームとして27年振り、北海道移転後は球団初となるポンセ投手のノーヒットノーランの女房役をつとめた。その後も勝負強いバッティング、強肩で出場機会は少なかったものの、一軍の舞台で確かな爪痕を残した。
古川選手、現役生活お疲れ様でした！！！！！
（Written by 大井川鉄朗）
プロ野球の第1次戦力外通告期間が9月29日に始まり、北海道日本ハムファイターズは古川裕大捕手（27）と来季の契約を結ばないと発表した。
第1次戦力外通告期間は、2軍公式戦終了翌日から始まり、クライマックス・シリーズ（CS）開幕前日の10月10日まで（昨年からCSファーストステージ敗退の2球団に限り、最後の試合の翌日まで同期間が延長された。遠征で移動を伴う場合は翌々日まで）となっている。古川選手は現役引退を表明している。
古川選手、現役生活お疲れ様でした！！！！！
（Written by 大井川鉄朗）