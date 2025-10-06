舞台初出演の鈴鹿央士、名だたる共演者の名前を見て「我ながら挑戦者だなと思いました」
シェイクスピアの「リア王」が10月9日(木)よりTHEATER MILANO-Zaにて上演される。
主演は、成人男性役に初挑戦する大竹しのぶ。宮沢りえ、成田凌、生田絵梨花と名だたる俳優が揃う中で、初舞台に挑むのが鈴鹿央士だ。
今回は、稽古入り前の鈴鹿にインタビュー。初挑戦となる舞台「リア王」への思いを聞いた。
――今回が舞台初挑戦だそうですね
「事務所に舞台に精通している方が多くて、いつか自分もやってみたいなとは思っていました。ふんわり思っていただけなのですが、いざ決まると、とても緊張します」
――どういったところに緊張しますか？
「毎日本番じゃないですか。ドラマや映画も毎日本番ではあるのですが、始まったら巻き戻せない緊張感や、お客さんが目の前にいる空気感も、どういう感じなんだろうなと思っています。一方でとても楽しみなことも多くて、1冊の台本を何回も繰り返しやれる、作品を深掘りしていく作業が毎日できるのは楽しみです」
――シェイクスピアのイメージは？
「日本語になったとて難しいイメージがありますが、それがおもしろさであり、魅力かなとも思います。去年、ロンドンに行った際にシェイクスピアズ・グローブに行って、そこで『リチャード三世』を観て、"これがシェイクスピアか"と思いました。観客の皆さんも掛け声をやっていて、本場ならではなのか、その劇場の特性なのか、印象的でした」
――「リア王」はどんな作品だと思いますか？
「人間の本質や、闇のようなところが目立って見える中で、ふと希望が見えると、生きていこうと思えるのが、なんだかいいなと思いました。それから、昔に書かれた作品ではありますが、描いてるものが人間の特性や本質なので共感もできました。時代を超えて上演され続けている理由がわかった気がします。読んでいて、もっと理解したいと思いますね」
――最初に共演者の方を知った時どう思いましたか？
「我ながら挑戦者だなと思いました。最初は緊張しましたが、初めての舞台は1回きりで、その1回を、素晴らしい先輩方と演じられることはラッキーだと思いました。楽しみながらやっていきたいです」
――ポジティブですね
「人との出会いの運が、人一倍強いと思っています。そう思っていると運が強くなっていくらしくて、そういう考えで生きてたら、少しポジティブになれました」
――一番楽しみにしているのは？
「MEN'S NON-NOの先輩である成田さんとの共演です。僕がMEN'S NON-NOオーディションを受けて、グランプリをいただいた時にトロフィーを渡してくれたのが成田さんだったので、そんな成田さんの兄役をできるなんて、楽しみだなと思っています」
――今、初舞台に向けて準備していることはありますか？
「本当に初めてすぎて。何を準備したらいいかもわからないぐらいなのですが、よく他の役者さんから"稽古のときにはセリフ入ってました"と聞くので、"本当か？あんな長いセリフを？"と思いながらも、全部読んでみています。ノートにセリフを書きながらしゃべってみるのですが、全く覚えられず...難しいなと感じています」
――最後に、公演を楽しみにされている方にメッセージをお願いします
「舞台観劇が好きな方、シェイクスピアが好きな方にも楽しんでいただけると思います。演出のフィリップ・ブリーンさんとロンドンでお会いした時に、"新しい『リア王』を作りたい"とおっしゃっていたので、舞台好きな方なら"こうなったか"と思える舞台になっているはずです。台本を読んでいても、こんなにひしひし伝わってくるものがあるのかと、言葉の力強さを感じています。ぜひ観に来てください！」
取材・文＝於ありさ
公演情報
Bunkamura Production 2025／DISCOVER WORLD THEATRE vol.15
『リア王』
NINAGAWA MEMORIAL
【東京公演】
2025年10月9日(木)〜11月3日(月・祝)
会場：THEATER MILANO-Za (東急歌舞伎町タワー6階)
【大阪公演】
2025年11月8日(土)〜11月16日(日)
会場：ＳｋｙシアターＭＢＳ
