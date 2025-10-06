¾¾²¬¾»¹¨¡¡ºÇ¶á¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤È²ñ¤¦¡Ö¤½¤í¤½¤íÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¸Â³¦¡×¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤»ö¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤·¡×
¡¡¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬£µÆü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤Ç¡¢£Ô£Ï£Ë£É£ÏºÆ·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö¼«Ê¬¤¿¤ÁÈ¯¿®¤Ç¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢£µ¿Í¤¬¤¹¤°½¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡Ö²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ïº£Ç¯£¶·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÇÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀèÆü¤â£³¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¡£²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é£±²ó¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤íÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¸Â³¦¤À¤Ê¤È¡£Ê¹¤¤¿¤¤»ö¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤·¡£É½¾ð¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¸Â³¦¡×¤ÈºÇ¶á²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÎÓ½¤»á¤«¤é¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤¬¡Ë½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤¨¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤ß¡ÖÂ¿Ê¬¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ë´î¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£²ò»¶¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿Ê¬£µ¿Í¤¬¤¹¤°½¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢²ò»¶¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤ÁÈ¯¿®¤Ç¤Ï¤â¤¦¡¢¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤ê¡Ö²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤ë¡¢¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ç£Ô£Ï£Ë£É£ÏÉü³è¤Ê¤Î¤Í¡¢¤È¤¤¤¦Ãû¤·¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤ª´¶¤¸¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½»Ä¹ó¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£