¡¡¡ØÂè21²ó¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ2025¡Ù¼ø¾Þ¼°¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Æ¥£¡¼¥óÉôÌç¤ÇÃæÅçÎÜºÚ¡Ê18¡Ë¡¢20ÂåÉôÌç¤Ç¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê24¡¢¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¹â¡Ë¡¢30ÂåÉôÌç¤ÇÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35¡Ë¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼40tyÉôÌç¤ÇÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÊÊÆÁÒ¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûüâ¶¶¤Ò¤«¤ë¤ÎÈþµÓ¤Ë²ñ¾ìÃæ¤¬Å£ÉÕ¤±¡Ä¡¡ÈþÇØÃæÁ´³«¤ÎÂçÃÀ°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡2019Ç¯¤Î¥Æ¥£¡¼¥óÉôÌç¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö2019Ç¯¤Î»þ¤Ë¥Æ¥£¡¼¥óÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡Ë¤³¤Î¾ì¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ20ÂåÉôÌç¤Ç¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¤¬¤è¤¯¸«¤Æ¤¿¤ä¤Ä¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÊì¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡ØµÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤¸¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¡ØµÓ¤ò¹¤²¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¥Þ¥Ê¡¼¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¡¢¼«Ê¬¤¬µÓ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤ÏÊì¤Î¶µ°é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Êì¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈþµÓ¤ÎÈë·í¤â¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¡ØÂ¤ÎÎ¢¤ò²¡¤·¤Þ¤¯¤ì¡ª¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡ª»ä¤Ï»Å»öÊÁ¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¹»þ´Ö¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤«¤À¤È5»þ´Ö¼ýÏ¿¤Ç¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÆ°¤¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¥Ä¥Ü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤È¤«¡¢Â¤ò¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç·ìÎ®¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤è¤¯Êì¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤¢¤°¤é¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÀµºÂ¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤â·ìÎ®¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹üÈ×¤ä¹ü¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÊì¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡ÖÁá¤¯¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î·ò¹¯¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÈþµÓ¤ò·¤¤Ç±é½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2003Ç¯¤è¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£21²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢Æ±¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿º£ºÇ¤âµ±¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤ÇÈþµÓ¤Î4¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
