「佐久間くんなの？？」新人Vtuber、中の人は超人気アイドル!? 「噂では聞いたけどまさかここまで」
新人Vtuber・天道サンさんが9月23日にデビュー。初配信を行ったところ「佐久間くんなの？？」「まさかここまでさっくんに声と喋り方が似てるとは、、、」といった声が寄せられています。
【動画】Snow Man・佐久間大介に声がそっくりの新人Vtuber
「まんまじゃん」「びっくりした」天道さんは新設のVTuber事務所「八九百Project」からデビュー。初配信では、同事務所の名前についての説明や、自己紹介を行いました。この配信アーカイブ動画の総視聴回数は、記事執筆時点の10月6日現在で18万回以上を記録。大手事務所所属でないにもかかわらず、異例の注目度となっています。それにはある理由が……。
初配信を視聴した人からは「佐久間くんなの？？」「聞き馴染んだ声」「噂では聞いたけどまさかここまでさっくんに声と喋り方が似てるとは、、、」「まんまじゃん」「びっくりした」「俺はピンクでも紫でも応援するぞ」などの声が。Snow Manの佐久間大介さんに声がそっくりと話題になっています。
“歌ってみた”動画も公開天道さんは、同日にデビューした「一月一（にのまえ つきひ）」さんと“歌ってみた”動画も公開。曲はボカロプロデューサー・Kanariaさんの「アイデンティティ」です。気になった人は、天道さんの歌声もぜひチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
