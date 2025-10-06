元NMB48メンバー所属のバンドQWER、新曲『シロナガスクジラ』本日（6日）リリース！

ガールズバンドQWERが癒しのハーモニーを届ける。

【写真】元NMB48のQWERメンバー

QWERは本日（10月6日）午後6時、各種音楽配信サイトを通じてスペシャルシングル『シロナガスクジラ』（原題）をリリースする。

『シロナガスクジラ』は、韓国の人気バンド「YB（ユン・ドヒョンバンド）」の代表曲で、「厳しい世の中で恐怖を乗り越え、広い世界へと踏み出す」というメッセージをQWERならではの感性で再解釈している。

QWERはこのスペシャルシングルを通じて、韓国ロックシーンを切り拓き、抵抗と連帯を歌い続けてきたYBの歩みに注目し、それを指標としてさらに広い海へと進むアーティストへと成長することを目指す。

QWERは10月3日〜5日にソウル・オリンピック公園チケットリンクライブアリーナで開催された初のワールドツアー「2025 QWER 1ST WORLD TOUR “ROCKATION”」で『シロナガスクジラ』をファンにサプライズ先行披露した。QWERは深い余韻を残すボーカルと演奏の調和でファンの感情を刺激し、正式音源リリースへの期待感も高まっている。

スペシャルシングル『シロナガスクジラ』は本日（6日）午後6時、各種音楽配信サイトにてリリースされる。同時にQWERの公式ユーチューブチャンネルでは、『シロナガスクジラ』パフォーマンスを収めたスペシャルクリップも公開される。

◇QWER プロフィール

韓国の人気クリエイターであるチョダン（Q）とマゼンタ（W）、TikTokフォロワー400万人超えのヒナ（ニャンニョンニョンニャン／E）、NMB48出身のイ・シヨン（李始燕／R）の4人で構成されたガールズバンド。グループ名には、あるオンラインゲームのスキルキーであるQ・W・E・Rに着目し、4人それぞれが状況に応じてスキルを組み合わせてゲームをリードするように、各ポジションで多彩な音楽を作り上げていくという抱負が込められている。2023年10月、1stシングル『Harmony from Discord』でデビュー。