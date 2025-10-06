女優の郄橋ひかるが６日、都内で行われた「第２１回クラリーノ美脚大賞２０２５」授賞式に出席し、２０代部門を受賞した。

黒のフィッシュテールドレスで、美脚を見せるスタイルで登場。ライトパープルのパンプスを合わせた。

２０１９年にティーン部門を受賞したが、自律神経の乱れによる体調不良で休養中だったため、授賞式は欠席。２度目の受賞となったこの日はステージに立つことがかない「この場に参加させていただくことができなくて残念だったけど、２０代部門で新たに賞をいただけてうれしい」と喜んだ。

美脚の秘けつには、母の教えがあったといい、母に向けて「脚に自信を持てているのは母のおかげなので、感謝したい。早くトロフィーとかを見せてあげたい」と笑みを浮かべた。日頃、大切にしていることには「足の裏を押しまくれ！」。「（ドラマ、映画の撮影などで）ずっと立っている時もあれば、（バラエティー番組の収録などで）ずっと座っている時もある。日常の動きの差が激しい。ツボをしっかり押してあげたり、マッサージしてあげたりすることで血流がよくなる」と語った。

ティーン部門は中島瑠菜、３０代部門は仲里依紗、オーバー４０ｔｙ部門は米倉涼子が受賞。米倉は体調不良のため、授賞式を欠席した。