女優の板谷由夏（50）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。子どもの反抗期への向き合い方について語った。

2007年2月にスタイリストの古田ひろひこ氏と結婚。17歳と13歳の兄弟を育てている板谷は、思春期の子育て法について、「反抗期はホルモンで乗り切る」と提唱。反抗期について「1人目の時本当に大変で、私もやっぱり面食らったんです、初めての経験で」と振り返った。

そして「なので2人目の時は、“ホルモンバランスで心が変化する”っていうのを、徐々に話してるんです、小5ぐらいから」と解説。「ホルモンっていうのがあって、そのホルモンによって心が揺れ動いたり、イライラしたり、ママにカチンとすることを言われたり、カチンとなっちゃうこともある」と聞かせるといい、「心が揺れ動くのは全部ホルモンのせいだよっていうのを、あらかじめ話してる」と明かした。

すると「そしたらその子が、“ちょっと今イライラするんだけど、これは今反抗期とか思春期とかホルモンのせい”って言い出して」と告白。「だからそういう話ができてると、面食らうようなぶつかり合いがちょっと減ってる気がします」と話した。

これに3児の母でもあるタレント・横澤夏子は「いい話〜」と納得。板谷は、自身のホルモンバランスの崩れについても、子どもたちに話すことで「“ピンチになった時は全部ホルモンのせいにしよう”っていう掟というかルール」になっていると説明。横澤は「最高、めちゃくちゃいい考えですね。子どもをホルモン漬けにしたい」と共感した。

さらに「でもたしかに妊娠中の時、ホルモンバランスが崩れる」と横澤。「だから夫に、“アナタは横澤夏子と結婚したんじゃなくて、ホルモンバランスと結婚したと思ってください”って言ってた」と笑わせたが、板谷は「自分ではコントロールできないからね、それはちゃんと家族とかまわりに言っとくべきだと思います」と語っていた。