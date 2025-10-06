■台風22号(ハーロン)

2025年10月6日12時45分発表

6日12時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 父島の南南西約210km

中心位置 北緯25度30分 (25.5度)

東経141度05分 (141.1度)

進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域 東側 330 km (180 NM)

西側 220 km (120 NM)

7日12時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯26度50分 (26.8度)

東経137度40分 (137.7度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)

8日9時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯28度55分 (28.9度)

東経135度20分 (135.3度)

進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)

9日9時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)

東経136度55分 (136.9度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 955 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)

10日9時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯33度25分 (33.4度)

東経142度55分 (142.9度)

進行方向、速さ 東北東 25 km/h (13 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)

暴風警戒域 全域 520 km (280 NM)

11日9時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯34度00分 (34.0度)

東経153度20分 (153.3度)

進行方向、速さ 東 40 km/h (22 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)

暴風警戒域 全域 590 km (320 NM)



■沖縄への影響は

大東島地方と沖縄本島地方の沿岸の海域では、台風第２２号の影響で、７日からうねりを伴い次第に波が高くなる見込みです。うねりを伴う高波に注意してください。なお、大東島地方では、大しけとなるおそれはなくなりました。

［気象概況］

台風第２２号は、６日９時には父島の南南西約２４０キロの北緯２５度０５分、東経１４１度２０分にあって、ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は、今後発達しながら日本の南を西よりに進み、８日は進路を北よりに変える見込みです。



［波の予想］

７日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ２．５メートル うねりを伴う

大東島地方 ３メートル うねりを伴う

８日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ２．５メートル うねりを伴う

大東島地方 ３メートル うねりを伴う



［防災事項］

大東島地方と沖縄本島地方の沿岸の海域では、７日からうねりを伴い次第に波が高くなる見込みです。うねりを伴う高波に注意してください。

大東島地方と沖縄本島地方では、７日の満月の前後は大潮の時期にあたり、１０日にかけて潮位が高くなる見込みです。満潮の時間帯を中心に、海岸や河口付近の低い土地で浸水や冠水のおそれがありますので、注意してください。

■小笠原諸島への影響は

台風第２２号は、父島の南にあって、ほとんど停滞しています。小笠原諸島では、６日夜遅くにかけて強風に注意し、７日にかけてうねりを伴う高波、落雷、突風、急な強い雨に注意してください。また、高潮にも注意してください。

［気象概況］

台風第２２号は、６日３時には父島の南にあって、ほとんど停滞しています。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで、中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は発達しながら、６日は小笠原諸島の南海上をゆっくり西よりに進み、７日は日本の南を西よりに進むでしょう。



［風の予想］

小笠原諸島では、６日夜遅くにかけて、強い風が吹くでしょう。

６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

小笠原諸島 １８メートル （３０メートル）

７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

小笠原諸島 １３メートル （２５メートル）



［波の予想］

小笠原諸島では、７日にかけて、うねりを伴ってしけとなる見込みです。

６日に予想される波の高さ

小笠原諸島 ５メートル うねりを伴う

７日に予想される波の高さ

小笠原諸島 ４メートル うねりを伴う

小笠原諸島では、８日も、うねりを伴って波の高い状態が続く可能性があります。



［防災事項］

小笠原諸島では、６日夜遅くにかけて強風に注意し、７日夜遅くにかけてうねりを伴う高波に注意してください。また、７日昼前にかけて落雷、突風、急な強い雨に注意してください。大潮の時期と重なるため、満潮の時間帯を中心に高潮にも注意してください。

■今後の全国の天気

