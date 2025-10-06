Ëå¤Ï¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢37ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èà¥¬¥ÁÂì¹Ôá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×
¡ÖÎÞ¤È¾Ð¤¤¡×¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ë
¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ(37)¤¬¸ø³«¤·¤¿à¥¬¥ÁÂì¹Ôá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤ÎÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤ÎµÏ¿¤ò¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ê£¿ô¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö15Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¡£¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤àÂç¿Í¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤¤¡¢»þ´Ö¤¬¹ç¤¨¤ÐÄÌ¤Ã¤¿¤«¤É¹¡£Í§¿Í¤ÈÄ©¤ó¤ÀÂì¹Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎÞ¤È¾Ð¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÀ¶¤é¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Âì¹Ô¤ò¤·¤Æ¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¤Û¤í¿ì¤¤»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂì¡¡¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÂì¹Ô¤Þ¤ÇÀ¨¤¤¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÉñ¤Á¤ã¤ó¤Î´èÄ¥¤êÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëå¤Ï¡¢2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó(35)¡£