トップ10のうち8モデルが軟鉄鍛造！ 過半数が国内メーカー【アイアン売り上げランキング】
アイアン部門では王者『スリクソン ZXi5』が1年近くトップをキープしている。『ZXi5』は軟鉄鍛造モデルでありながらやさしさがあることが大ヒットにつながっているが、上位にはやさしい軟鉄鍛造モデルが増えてきた。最新ランキングではトップ10のうち8モデルが軟鉄鍛造。そのうち5モデルがスリクソン、ブリヂストン、ミズノと日本メーカーが健闘している。アイアンの店頭販売状況について有賀園ゴルフ千葉店の黒須徹さんに話を聞いた。
【写真】国産軟鉄の『ZXi5』『242CB＋』『M-15』『RMX DD』の顔を公開！ アナタが好きな顔は？
「当店ではスリクソン、ブリヂストンのアイアンがツートップと言えるくらい人気があります。スリクソンでは『ZXi5』、ブリヂストンでは『242CB＋』が安定して売れています。アイアンは軟鉄鍛造モデルが人気です」ただし、8月後半から9月に入ってからは新モデルも好調。「スリクソン、ブリヂストンを追いかけているのはタイトリストの『T250』とテーラーメイドの『P8CB』です。どちらもフォージドアイアンですし、寛容性が高くて幅広いゴルファーが使えるところが人気につながっています」10月24日にはヤマハからも新アイアン『RMX DD』が発売される。年末にかけてはさらに日本メーカーの存在感が高まっていきそうだ。【アイアン売り上げランキングトップ3】1位 ダンロップ スリクソン ZXi52位 ピン G4403位 タイトリスト T250※データ提供：矢野経済研究所、9月22日〜9月28日のデータ◇ ◇ ◇人気アイアンを調査。関連記事『79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
4位以下は？ アイアン売り上げランキング トップ10をチェック
79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】
アイアンシャフト選びは7番のキャリーと高さ! キャリー140Y以下なら軽量シャフト、140Y以上で高さが欲しいなら重量カーボン
生源寺龍憲が参考にするのは約50年前のスイング!? 「正確なアイアンショットを生むヒントがたくさん隠されています」
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】
「当店ではスリクソン、ブリヂストンのアイアンがツートップと言えるくらい人気があります。スリクソンでは『ZXi5』、ブリヂストンでは『242CB＋』が安定して売れています。アイアンは軟鉄鍛造モデルが人気です」ただし、8月後半から9月に入ってからは新モデルも好調。「スリクソン、ブリヂストンを追いかけているのはタイトリストの『T250』とテーラーメイドの『P8CB』です。どちらもフォージドアイアンですし、寛容性が高くて幅広いゴルファーが使えるところが人気につながっています」10月24日にはヤマハからも新アイアン『RMX DD』が発売される。年末にかけてはさらに日本メーカーの存在感が高まっていきそうだ。【アイアン売り上げランキングトップ3】1位 ダンロップ スリクソン ZXi52位 ピン G4403位 タイトリスト T250※データ提供：矢野経済研究所、9月22日〜9月28日のデータ◇ ◇ ◇人気アイアンを調査。関連記事『79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
4位以下は？ アイアン売り上げランキング トップ10をチェック
79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】
アイアンシャフト選びは7番のキャリーと高さ! キャリー140Y以下なら軽量シャフト、140Y以上で高さが欲しいなら重量カーボン
生源寺龍憲が参考にするのは約50年前のスイング!? 「正確なアイアンショットを生むヒントがたくさん隠されています」
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】