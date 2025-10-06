初Vの下家秀琉が262ランクアップ 松山英樹は17位でベイカレントへ【男子世界ランキング】
10月5日付けの男子世界ランキングが発表された。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
国内男子ツアー「バンテリン東海クラシック」で初優勝を飾った下家秀琉（しもけ・すぐる）がジャンプアップ。672位から410位へ順位を上げ、262ランクアップとなった。米国男子ツアー「サンダーソンファームズ選手権」を制したスティーブン・フィスク（米国）は183位から91位へ浮上。欧州男子ツアー「アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権」で優勝したロバート・マッキンタイア（スコットランド）は1ランクアップで、自己最高8位につけた。ランキング1位はスコッティ・シェフラー（米国）。2位にローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位にラッセル・ヘンリー（米国）と変動はない。松山英樹は17位で変わらず。ほか日本勢は久常涼が116位、比嘉一貴126位、中島啓太128位、平田憲聖138位、金谷拓実140位と続いている。今週は日本で米男子ツアーが開催。9日から「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」（神奈川・横浜CC）が行われる。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
