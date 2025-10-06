下家秀琉「顔とソールが合う」 初代『T100』アイアンと新調した59°がハマった【勝者のギア】
＜バンテリン東海クラシック 最終日◇5日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞国内男子ツアーの最終日は、トップタイで出た23歳・下家秀琉（しもけ・すぐる）が1イーグル・7バーディ・2ボギーの「64」をマーク。大会レコードタイとなるトータル17アンダーでツアー初優勝を果たした。
【写真】下家好みの“顔”を激写！使用クラブの詳細
タイトリスト契約の下家。自身が「一番しっくりくる」と語るのは、タイトリストの2019年モデル『T100』アイアンだ。「初代T100の顔とソールが自分にすごく合ってます」と話し、過去の下部ツアー初優勝時も初代に戻した途端に結果が出たといい「やっぱりこれだな」と、以来ずっと使い続けている。さらに、番手ごとに異なるサイズの鉛を貼って微調整。「バランスを均等にしつつ、振り感を揃えるため。9番だけは重く感じたから貼ってないです」と、細部までこだわり抜く姿勢も光る。ドライバーはタイトリスト『GT2』（9°）で「GT3も試したけどスピンが足りずドロップした。GT2はオーソドックスで安定感がある」と話した。FWでは、テーラーメイド『Qi35』の7W（21°）が活躍。「以前は5Wだったけど、飛びすぎる時があって。テーラーの人に相談したら7Wを勧められた。250ヤード飛ぶし、球も上がってめっちゃいい」と笑顔。ウェッジはボーケイ『SM10』と『ウェッジワークス』（59°）を使用。特に59°は、先週から使い始めたモノで「いろいろな場面で助けられた」と絶賛。岩田寛や谷口徹らと同じソール形状で、15番のグリーンサイドから後続を突き離すチップインイーグルも奪取。抜けの良さを活かしてピンポイントのアプローチを連発した。「（今週一番活躍したのは） ウェッジですね。ANAオープンの時に岩田寛さんにたまたまアプローチを教わって、打たしてもらったらめちゃめちゃ良くて。『自分も替えます』と言って、替えたら良くなりました。（クラブの）こだわりはけっこう強いんですけど、顔を一番大事にしています」（下家）【下家秀琉の優勝ギア】1W: タイトリスト GT2（9°TOUR AD CQ-6TX）3W: テーラーメイド Qi35（16.5°TOUR AD CQ-7TX）7W: テーラーメイド Qi35（21°TOUR AD BB-8X）4I: ヨネックス EZONE CB702（TOUR AD VF HYBRID105-X）5I〜9I: タイトリスト T100（DG EXツアーイシューX100）46,50,54°: ボーケイ SM10（DG EXツアーイシューX100）59°: ボーケイWW（DG EXツアーイシューX100）PT: スコッティ・キャメロン タイムレスBALL: タイトリストPro V1
