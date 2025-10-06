青木瀬令奈が女子高生ゴルファー「ぶっ飛びあいちゃん」との2ショットを大公開！ 飛距離の差は実に50ヤード以上！
青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。女子高生ゴルファーにして、9月には飛ばし屋プロたちを抑えてドラコン女王に輝いた後藤あいとの2ショットを投稿した。
【写真】2人の身長差は14cm、スケールの大きな女子高生ゴルファー【本人のInstagramより】
1枚目は石井雄二コーチのもとで練習をした後、一緒にご飯を食べに行った時の写真。2枚目は「ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ」の練習ラウンドの際に撮った2ショット。青木は、後藤がこの写真を「#待ち受けにしてくれてて嬉しい」と喜んでいた。青木が「#ぶっ飛びあいちゃん」と表現する後藤は、9月に開催された「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」の2日目終了後、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が公認する唯一のドラコン大会「朝日インテックpresentsドライビング女王コンテスト」に参加。神谷そら、穴井詩ら飛ばし屋で知られたプロ選手たちを抑え、277.8ヤードを飛ばして史上初のアマチュアチャンピオンに輝いている。ちなみにJLPGAのサイトにある「ドライビングディスタンス」を見ると、青木の平均飛距離は222.17ヤードでランキングは96位。2人の差は50ヤード以上にもなる。青木はドラコン女王に輝いた後藤を称賛し、投稿の最後では「#あいさんと呼びます笑」と呼び方を変えることを楽しそうに明かしていた。投稿を見たファンからは「おふたりとも素敵です〜」「世代を超えたゴルフの繋がり」「瀬令奈プロのショートゲームと あい選手の飛距離があったら無敵ですね」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ハワイの大会で予選落ちを喫した吉田優利 「熱咳鼻水頭痛関節痛フルコンボの1週間」だったと衝撃の告白
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
お洒落をして久しぶりの休日を過ごすセキ・ユウティン 「相変わらず綺麗ですねー」「女優さんだ！」とファンは1枚の写真を大絶賛！
世界ランキング1位にも輝いたドラコンプロが渾身のスイングでまさかの大ダフリ！ シャフト即折れの衝撃
【写真】2人の身長差は14cm、スケールの大きな女子高生ゴルファー【本人のInstagramより】
1枚目は石井雄二コーチのもとで練習をした後、一緒にご飯を食べに行った時の写真。2枚目は「ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ」の練習ラウンドの際に撮った2ショット。青木は、後藤がこの写真を「#待ち受けにしてくれてて嬉しい」と喜んでいた。青木が「#ぶっ飛びあいちゃん」と表現する後藤は、9月に開催された「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」の2日目終了後、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が公認する唯一のドラコン大会「朝日インテックpresentsドライビング女王コンテスト」に参加。神谷そら、穴井詩ら飛ばし屋で知られたプロ選手たちを抑え、277.8ヤードを飛ばして史上初のアマチュアチャンピオンに輝いている。ちなみにJLPGAのサイトにある「ドライビングディスタンス」を見ると、青木の平均飛距離は222.17ヤードでランキングは96位。2人の差は50ヤード以上にもなる。青木はドラコン女王に輝いた後藤を称賛し、投稿の最後では「#あいさんと呼びます笑」と呼び方を変えることを楽しそうに明かしていた。投稿を見たファンからは「おふたりとも素敵です〜」「世代を超えたゴルフの繋がり」「瀬令奈プロのショートゲームと あい選手の飛距離があったら無敵ですね」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ハワイの大会で予選落ちを喫した吉田優利 「熱咳鼻水頭痛関節痛フルコンボの1週間」だったと衝撃の告白
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
お洒落をして久しぶりの休日を過ごすセキ・ユウティン 「相変わらず綺麗ですねー」「女優さんだ！」とファンは1枚の写真を大絶賛！
世界ランキング1位にも輝いたドラコンプロが渾身のスイングでまさかの大ダフリ！ シャフト即折れの衝撃