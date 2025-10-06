プロ野球は5日にレギュラーシーズン全日程が終了。パ・リーグでは自身初の「最多セーブ投手賞」を受賞した西武・平良海馬投手が喜びのコメントを発表しました。

23年に先発転向しチームトップの11勝をマークした平良投手でしたが、24年はケガの影響もあって3勝という結果に。同年オフの契約更改の席では球団からリリーフ再転向を打診され、1度保留したのちに契約を結んでいました。

今季はリリーフとして開幕を迎えると、54試合登板で4勝2敗12HP31セーブ、防御率1.71の好成績をマーク。21年に記録した20セーブを大きく上回る自己最多の31セーブを記録し、ソフトバンク・杉山一樹投手とともにセーブ王に輝きました。

平良投手は球団を通じ、「シーズンを戦っていくなかで、コンディション不良や疲労が蓄積することもありましたが、終えたときにこうして最多セーブ投手賞を獲得できたことはうれしく思いますし、失点する日もありましたが、自分の役割として1年間しっかりやりきれたことはよかったです。まだまだ課題はあるので、改善していけるようがんばります」とコメントしています。