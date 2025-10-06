ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢ÈþµÓÉ½¾´¡¡ÀÖ¥É¥ì¥¹¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î·¤¤Ç¤ª¿Í·Á¤ÎÁõ¤¤¡Ö±£¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¥¹¡¼¥¹¡¼¤·¤Æ¤ë¡×
½÷Í¥ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢Âè21²ó¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ2025¤Î30ÂåÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
³ÆÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¤âµ±¤¡¢ÈþµÓ¤Î½÷À¤¬É½¾´¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥¯¥é¥ê¡¼¥Î¤Ï·¤¤Å¤¯¤ê¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¿Í¹©Èé³×¤Ç¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î·ò¹¯Åª¤ÊÈþµÓ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë03Ç¯¤ËÆ±¾Þ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£
Ãç¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¨¥Ê¥á¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¡£¡Ö¤³¤Î¥Ô¥ó¥¯¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ5ÉÃ¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ª¿Í·Á¤Î·¤¤ß¤¿¤¤¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎÉþ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡ÖÈþµÓÇä¤ê¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤É¤³¤Ç¤¢¤¿¤·¤ÎµÓ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤ÈÈþµÓ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¡Öº£¤Þ¤Ç±£¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¡¢¥¹¡¼¥¹¡¼¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¥Æ¥£¡¼¥óÉôÌç¤ÏÃæÅçÎÜºÚ¡Ê18¡Ë¡¢20ÂåÉôÌç¤Ïüâ¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê24¡Ë¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼40tyÉôÌç¤ÏÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡£ÃæÅç¤Èüâ¶¶¤â¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£