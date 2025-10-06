¡Úµð¿Í¡Ûº£Â¼¿®µ®¡¢½Å¿®¿µÇ·²ð¤é£³Áª¼ê¤¬ÀïÎÏ³°¡¡¹â¶¶Îé¡¢²µºä¤ËÂ³¤Áá¤¯¤â£µ¿ÍÌÜ
¡¡µð¿Í¤Ï£¶Æü¤Ëº£Â¼¿®µ®Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢¸ÍÅÄ²ûÀ¸Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢½Å¿®¿µÇ·²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î£³Áª¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢µþËÜâÃÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡¢´îÂ¿Î´²ðÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢ÎëÌÚÂçÏÂ³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Â¼¤Ïµ®½Å¤Êº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ£²£°£²£²Ç¯¤Ë¤Ï£µ£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£º£µ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Çµß±ç¤È¤·¤Æ£´£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£±¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬°ì·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÓÂ¤¬Éð´ï¤Î½Å¿®¤ÏÄÌ»»£µ£¸£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£·£°ÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£ÂåÁö¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤É¤â¤¢¤ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï·ã¸º¤·¡¢¼«¸ÊºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë£±£°»î¹ç¤Î°ì·³½Ð¾ì¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µþËÜ¡¢´îÂ¿¡¢ÎëÌÚ¤Ï°éÀ®¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï´û¤Ë£²Æü¤Ë²µºä¡¢¹â¶¶Îé¤¬ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤â¤³¤ì¤Ç·×£µÁª¼ê¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£