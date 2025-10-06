※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話を連発し、授業を私物化する非常勤講師・岡田に、教師も生徒も早くも困惑。気に入らない生徒を名指しで叱責し、居残りを命じられた生徒の手には爪跡まで残ってしまう。一方で、親しみやすく優しい実習生・川合は「眼鏡を外すと可愛い」と評判になり、イケメン三村までが夢中に。対抗心を燃やした岡田は男性教師に色仕掛けで仕事を回避し、自らを“マドンナ”と称する始末。やがて三村と女子生徒の会話を目にした岡田は、すれ違いざまに「男好きね…」と冷たくささやくのだった――。



■女子生徒の涙に教室騒然！教師としてあるまじき行動

■三村の猛アピールが止まらない！■三村の恋心に激怒!? 嫉妬心が止まらない女子生徒がお気に入りの男子生徒と仲良くしている姿が気に入らなかった岡田。彼女に浴びせられた酷い仕打ちに、女子生徒は思わず友達の前で涙をこぼしてしまいます。教師としての信頼を失っていく岡田でしたが、そんな中、三村が川合に猛アピールする姿を目撃。ついには三村の口から「好き」という言葉を聞いてしまい――岡田の怒りはついに頂点に達するのでした。(スズ)