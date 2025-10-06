【死ぬまでにやりたいこれだけのこと】

杉田かおるが財閥創業者の孫との離婚で語ったこと

杉田かおるさん（俳優／60歳）

ドラマ「パパと呼ばないで」や「池中玄太80キロ」などで活躍した杉田かおるさん。今夏のドラマに出演してその存在感を示したが、死ぬまでにやりたいことは自然農と俳優業の継続だ。

◇ ◇ ◇

先のことを考えるより目の前にあることを頑張ってきたので、これからの夢を聞かれてもはっきりしたことがないんです。7歳くらいから突っ走って、生きてきましたから（笑）。

ずっとやりたいことは今やっている自然農ですね。きっかけは45歳の頃でした。それまではジャンクフード一色といってもいいくらいの食生活で「このまま更年期を迎えると成人病になって早死にするかも」と怖くなり、体質改善を決意。オーガニックのワークショップや塾に行き始めたんです。

2011年に東日本大震災があり、病気の母を連れて九州の実家に移り住んだのですが、そこで自然農の先生と出会いました。その先生に1年間みっちり学ばせていただき、価値観が完全に変わったんです。ひとつのターニングポイントでした。

その後に母の病気のこともあり、自然の多いところに引っ越して自然農を始め、昔とはまったく違う生活になりました。

■あのままだったら呼吸困難で倒れていたかも

それまでは子どもの頃から芸能界にいたので夜は会食が多く、食べるのはステーキとかお寿司。お昼は軽く食べるだけ。ドラマや映画の撮影が始まれば、現場のお弁当の連続。そんな栄養バランスの悪い食生活でした。

子役時代、昔の生田スタジオや日活撮影所には屋外にまだ土があったんですよ。雑草も生えていたし。だから、外に出て深呼吸すると撮影の緊張やストレスがほぐれたんです。とくに生田スタジオの近くは春には桜の木が満開になり、休憩時間にキャッチボールしたりして。

その後「3年B組金八先生」あたりから都内のビル内のスタジオにこもるようになり、スタジオから別のスタジオに行くだけの日々。自然とまったく接しなくなり、深呼吸をしない毎日でしたから、体に不調が出るようになりました。バラエティーに出るようになってもスタジオ移動ばかりでしたし。

そういう生活をしてきたので、15年ほど前から畑に行くようになり、土や草の匂いを思い切り嗅いで深呼吸すると、本当に気持ちいいんですよ。酸素をたくさん取り入れられますし。いい呼吸ができる環境を持つことはすごく大事だなと思いました。畑に出ないままだったら、更年期に呼吸困難で倒れていたかも。

好奇心は死ぬまで持ち続けたい

やりたいことは自然農やオーガニックを続けることですが、その良さを伝える活動もしたいと思います。健康のこと、農業やオーガニックのことは5年前にユーチューブで動画を58本作り、今はSNSで伝えたいことを発信しています。

お友だちの林さんという女性はオーガニックの製法をずっとやられていて、木更津市の学校給食をオーガニックにする活動をしている地元では有名な方。大規模なオーガニックイベントもやられているんです。私は彼女が実行委員長の委員会にサポートとして入っています。オーガニックのビールのイベントでは私が動画で紹介させていただきました。

畑ではハーブをいろいろ育てています。レモングラスをカレーに入れたり、今年は雨が少なくてホワイトセージがよく育ったので、水に漬けて冷蔵庫で冷やした液体を朝の化粧水に使っています。洗顔後につけると気持ちいい。

ハイビスカスティーに使うローゼルは7月に植えて9月に収穫ですが、すごく育ちました。近々生ハイビスカスティーを飲めるのが楽しみ。一緒に畑をやっている友だちと日々実験している感じですね。

でも、私は「みなさんもオーガニック生活してください」と言って、仲間を増やしたいという気持ちはないのです。人間には「観念の虜」があるといいますよね。「これはこういうものだ」とか「こうするべきだ」とか。そういう観念の虜を取り除く作業を、自然農を通してやっているとも思うのです。畑仕事にしても「まっすぐ植えなきゃいけない」ということはなくて、ものによっては丸く植えた方が栄養が回る場合もありますから。

畑のことだけでなくても「こうあるべき」と思い込んでることが私自身にもありますから、それを取り除いていきたい。そして美しくないと思っていたものが美しいと気づいたり、おいしくなかったものがおいしいと感じたり、今までと違う価値観を持ちたい。そのための好奇心は死ぬまで持ち続けたいと思います。

■子役時代を知っている共演者はもうほとんどいません

他にやりたいことはないんです。俳優業は続けたいですが、私は自分を客観視できないのでとくにやりたい役はなく、マネジャーさんに任せています。

ただ、続けていくために現場で倒れないでいられる健康体でいたい。

そのためにも今の暮らしが大切。新鮮な食べ物や自然の環境で、自分の鮮度を保ちたい（笑）。そうしたら命の延命だけでなく、芸能界での延命もできるのかなと。

今は共演する俳優さんで、私の子役時代を知っている人はほとんどいないんですよ。若い方はバラエティーの印象しかないらしく、「お芝居、できるんですね」と言われることもあります。それもまた新鮮ではあるのですが（笑）。

（聞き手=松野大介）

▽杉田かおる（すぎた・かおる） 1964年11月、東京都生まれ。7歳で「パパと呼ばないで」に出演し人気に。その後はドラマ、映画、バラエティーで活躍。現在は介護、オーガニックを中心とした講演会を行う。夜ドラ「コトコト〜おいしい心と出会う旅〜茨城編」（NHK）が12月オンエア予定。