【その日その瞬間】

本気でふざける「熱いバカ」 古田新太の揺るがない信念

山内圭哉さん（俳優／53歳）

◇ ◇ ◇

故・中島らも主宰の笑殺軍団リリパットアーミー出身で、朝ドラ「あさが来た」の番頭役で注目を集めた山内圭哉さん。今も舞台やドラマなどで大忙し。11月にはまつもと市民芸術館などで舞台「チェーホフを待ちながら」に出演する。

リリパットアーミーの座長だった中島らもさんとの出会いはすごいことやったと思いますね。

僕は21、22歳の頃は自堕落な生活してまして。そんな時にサブカル好きの女友達に「（大阪のアカデミー児童劇団で）子役やってたんやし、らもさんが座長の劇団が初めてオーディションやるいうから受けてみたら。らもさんいう人、あんたに合うと思うで」と言われました。それでもう芝居なんかしたない思うてたけど、冷やかしで行ってみよかと。

そこでは適当なことやらされ、「明日から事務所においで」と言われて。当時は若木え芙（現わかぎゑふ）さんがらもさんのマネジャーでした。事務所には机が3つ4つ、奥にちゃぶ台、その上に原稿用紙と一升瓶が置いてあって、若木さんが「おっちゃん、今日、エッセー3本も書かなあかんねん。あんた、横でお付きし」と。「お付きて何したらええんですか」て聞いたら、「とにかく書かせたいねん。あんた、酒飲めるか。あんたも飲んでええからお酌してなんとか書かしい」言うんです。

僕がらもさんの向かいに座り、らもさんが書き出す。酒を注ぐ。そのうち書くのに疲れて「ふんどしとかけて」とか謎かけを振られる。「わかんないです」言うと、「しょうがないな」って。ほんで午後6時になったら飲みに出かける。

そんなことが続いて1週間後。飲んでるうちに終電がなくなって帰れへんから、らもさんの仕事部屋に泊めてもらうことになって、また2人で飲み出したんです。その時芝居する気もなくて、冷やかしのつもりだったのに、1週間もタダメシ食わせてもろて、酒も飲ましてもろて申し訳ない思ったので、そのことを正直に話したんです。そうしたらこう言われた。

「君はまだ20歳過ぎそこそこやろ。男は30からなんや。俺が最初に本を出したんも30や。30になったら変わってくるはずやから30まではやりたいことは何でもやれ。やりたいことがあったら迷わずやったらええ。何でも手伝うたる。別にやりたいことがないんやったら劇団にはおったらええがな。劇団におりながら好きなことしい」

フラフラしていた若者によくあんなこと言うてくれたなって

その時はピンときてなくて「そんなんでいいんですか」言うてたんですけど、30過ぎていろんなことがあってキレイに食えるようになった。僕が32歳の時にらもさんは亡くなったけど、あの時ものすごいこと言うてもろたなと思いました。社会性もなく、フラフラしていた若者によくあんなこと言うてくれたなって。あれ言うてもらわへんかったら僕は今こんなことしてない。

らもさんは灘中、灘高、大阪芸大を出たけど、ドロップアウトしまくった人ですからね。僕らみたいなもんに対してびっくりするくらい優しかったんやと思います。

その頃、らもさんはアルコール依存症体験を書いた「今夜、すべてのバーで」（1991年）を出した後でした。いつも飲んではりました。1日1升くらい。うつもお持ちでうつからそうになった時期にあってずっと一緒におったんですけど、らもさんは寝ないでしゃべり続ける。そう状態の時は一人にしたらあかんから、劇団員がローテーションでらもさんの部屋に一緒に寝泊まりするようにして。

こんなこともありました。その頃はバリの取材旅行から帰ってきた後でバリ・ヒンズーの考え方にすごく影響されていました。らもさん、寝ないから薬を飲まして、寝たなと思っていたら夜中にキュッキュッと変な音がして目が覚めた。目を開けると横にらもさんがいない。明かりが漏れててユニットバスのドアが開いているからのぞくと、全裸のらもさんが洗面の排水の金具をこすってる。「何してんですか」言うたら、バリには（民族音楽の）ガムラン・ジェゴクという竹でできた楽器があって「ジェゴクと同じ音がする。君、ギターを持ってきて弾いて一緒にラジカセで録音しなさい」って。夜中に録音したそのテープは今もどこかにあるはずです（笑）。

20代前半。そんならもさんはじめ大阪のアンダーグラウンド、サブカルチャーとかの変わった人たちとどんどん出会っていくわけです。魑魅魍魎でまっとうな生き方をしてない人ばかりだけど、一緒にいて面白い。僕はまともな大人にならんでええんや、会社勤めなんかあかん、そんなんちゃう思いました。本当にすごい体験でしたね。

劇団には7年在籍。らもさんは僕が辞める言うたら「ほんなら俺も辞めるわ」言うて僕の1年後くらいに劇団を辞めました。僕は辞めてかららもさんの事務所に3年いて、一緒にラジオ番組もやっていたので30歳くらいまではよく会っていました。らもさんは出す本が売れて文学賞の候補にもなり、それでも「鍼灸師のセックスは気持ちええやろな」みたいなことばっかり言うてるわけですよ。そんならもさんがカッコええわ思うてました。今はそういう人いないから若い人がかわいそうやなと思います。

30歳を過ぎて、川下大洋さんと後藤ひろひとさんが活動していたパイパーいうナンセンスなことをやる演劇ユニットがあって誘われました。そのうち東京で仕事をする機会が増えていきました。

朝ドラ「あさが来た」（2015年）は、その前の年、NHKの木曜時代劇「吉原裏同心」のプロデューサーに「どうしても山内さんに出てほしい」とオファーをいただいて出ました。それからすぐその方が大阪に異動になり、「今度朝ドラをやるんですけど、興味ないですか」と言っていただき、出演させてもらいました。

ヒロインの波瑠さんが嫁ぐ豪商「加野屋」の大番頭の役です。脚本の大森美香さんは僕の芝居をよく見に来られていて割と当て書き的なとこもありましたね。最初は「でかい仕事や」とは思ってませんでしたが、ええ役やし、周りからは「割と出番が多いですね」言われ、あれよあれよ。視聴率もよくて。ほんまこんなとこに来るつもりなかったんやけどなというのが正直な感想です。あれはでかかった。

■ドラマを見た人が役柄と僕を混同して！？

だって普通に街で声をかけられるんです。そして、役柄と僕を混同してはる。放送中に池袋の劇場で舞台に出ていて、終わってから大衆酒場で飲んでた時です。「あさが来た」はその頃、加野屋が銀行業に乗り出す話をやっていて、横にいたサラリーマンが「やっぱり銀行は嫌ですか」って。こっちはなんのこっちゃで。撮影はかなり前だし、オンエアとつながらない。「えっ？ 銀行ですか」言うたら、「つらいですよね。会社の形態が変わっていくのは」と同情してはる。僕は「何を言うてはるんやろ」思てるから「はぁ、はぁ」と適当に相づちを打って（笑）。

大阪の大衆食堂でご飯を食べている時も。店のおばちゃんが「あんた、はよ、友近抱きいや」って。友近の役と僕の役はいい関係になりそでならない設定やったんで（笑）。

「チェーホフを待ちながら」上演

11月にまつもと市民芸術館の舞台「チェーホフを待ちながら」に出演します。演劇や映像作品に限らず、わかりやすいもんをよしとしている世の中はもったいない、もっとわかりにくいソフトが増えたらええのにと思っています。おもろいかおもろないか、わからんまま見てる面白さもあるじゃないですか。100人見て100人とも同じ感想じゃなくて、何人かが喜劇と思って何人かが悲劇というような。「チェーホフを待ちながら」はそんなお芝居です。

（聞き手=峯田淳）

◆舞台「チェーホフを待ちながら」（11月6〜9日まつもと市民芸術館、同12〜16日KAAT神奈川芸術劇場） ロシアを代表する劇作家チェーホフの初期の一幕劇「熊」「煙草の害について」「結婚申込」「余儀なく悲劇役者」の4作を劇作家の土田英生が大胆に脚色。オムニバス形式で山内、みのすけ、千葉雅子らナンセンス＆不条理の名手たちが「風変わりなチェーホフ」に挑む。