６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、４日に公然わいせつの疑いで逮捕された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太容疑者が６日、警視庁三田警察署から釈放されたニュースを報じた。

この日、草間容疑者は午前９時３０分頃に留置されていた三田署から東京地裁へと送致された。その後、午後１時１０分に草間容疑者を乗せたと思われるシルバーのワンボックスカーが再び三田署へ戻った。番組では草間容疑者が「この度は、お騒がせして申し訳ございませんでした」と目に涙を浮かべながら頭を下げて謝罪する姿を放送した。

ＭＣの宮根誠司アナウンサーは「私も何度かお仕事したことありますけど、Ａぇ！ｇｒｏｕｐのみなさんて礼儀正しくて、素敵な人たち」とした上で「午前５時過ぎでしたっけ？ 何でそういうことしちゃったのか？ 泥酔状態で訳が分からなかったのか、ほかの理由があるのかで全然印象が変わって来ちゃう」とコメント。

コメンテーターとして出演した俳優の梅沢富美男は「お酒のせいにするんでしょうけど、それはよくないと思います」と指摘。「何でそんなことをしたのかっていうのは、しっかりしないと。何でも自分たちがお酒を飲みすぎました、訳が分からなくてやってしまいましたって。そんなことは絶対ありませんから」と厳しく語った。