ÃæÀîæÆ»Ò¡¢Âà±¡¤òÊó¹ð¡Ö¤è¤¦¤³¤½¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×30ÆüÁÐ»Ò½Ð»º¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÌ¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âà±¡¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡9·î30Æü¤ËÂè1»Ò¡¢2»Ò¤È¤Ê¤ëÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿ÃæÀî¡£½Ð»º¤«¤é6Æü·Ð¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Åê¹Æ¤Ç¡ÖÌµ»ö¤ËÁÐ»Ò¤ÈÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¿ÈÂÎ¤âÂç¾æÉ×¤ÇÁÐ»Ò¤â»ä¤â¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤«¤éÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·ÁÐ»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¼¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¤ï¤¿¤·¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡¢¤Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É·ë¶É¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÇÆ¬¤Ü¤µ¡×¤È¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤ò²ó¸Ü¡£¡ÖÁÐ»Ò¡¢¤³¤Î±§Ãè¤ËÇúÃÂ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³°¤ÎÀ¤³¦¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¡ª¤è¤¦¤³¤½¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡¢¡¢¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¿¤Þ¤°¤íÐ§¡¡¤¦¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤È½Ð»º¤Î¤¿¤á¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿À¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËËü´¶¡£
¡¡¡ÖÉÔ°Â¤È´î¤Ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤À¤±¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¤Þ¤ï¤ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¿·¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÌ¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¡¢¡ª¡×¤È²þ¤á¤ÆÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£