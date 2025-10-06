三菱電機<6503.T>が大幅続伸している。この日、高輝度・高精細でリアルな映像を空中に表示する空中ディスプレー「ＣｉｅｌＶｉｓｉｏｎ（シエルビジョン）」を開発したと発表しており、好材料視されている。



自由曲面ミラー１枚のみで、クリアな映像を空中に表示することを可能にした独自の空中プロジェクション光学技術に、空中映像の歪曲を補正するデジタル映像処理技術を組み合わせることで開発した。空中映像重畳機能により両目に視差画像を同時に表示することで、裸眼で視認可能な３Ｄでの空中映像表示を実現したほか、従来方式を採用した空中ディスプレーに比べてスリム化を実現できたため、可搬性にも優れていることから、従来は適用が難しかったシーンへの空中映像の適用が可能になり、さまざまなシーンに適用可能な新たなＸＲソリューションを創出するとしている。



出所：MINKABU PRESS